كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الخميس 21-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3037 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4555 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52060 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161906 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 3335 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج