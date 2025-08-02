خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت واللحوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 2-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت