سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 أغسطس 2025

03:44 م الإثنين 18 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5177 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5229 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4575 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3921 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36600 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

البورصة المصرية سعر الذهب البورصات العالمية
