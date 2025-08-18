إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت وارتفاع الذهب

01:51 م الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والليمون، والزيت، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن الذهب أسعار البيض أسعار الحديد أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا