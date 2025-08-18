كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بزيادة جنيهين