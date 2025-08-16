كتبت- دينا كرم:

كشفت بيانات منصة "ميس للطاقة"، عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3% إلى 4.16 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة مع 4.30 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول، وفقًا لما نشرته "العربية" .

وتراجع الإنتاج في يونيو بأقل من 1% مقارنة بشهر مايو ليصل إلى 4.12 مليار قدم مكعبة يوميًا، لكنه ظل أدنى بـ805 ملايين قدم مكعبة يوميًا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وسجل إنتاج مصر من الحقول في البحر المتوسط نحو 2.90 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الثاني، مقابل 3.05 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الأول، بانخفاض قدره 5%.

وبلغ إنتاج الحقول في منطقة دلتا النيل 330 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الثاني، مقابل 340 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الأول 2025.

بينما إنتاج منطقة خليج السويس فاستقر عند 140 مليون قدم مكعبة يوميًا، في حين ارتفع إنتاج الحقول في الصحراء الغربية إلى 780 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الثاني، مقابل 770 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الأول.

