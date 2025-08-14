إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم جلسة آخر الأسبوع باللون الأحمر فاقدًا مستوياته القياسية

03:25 م الخميس 14 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.78 %عند مستوى 35576 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 20 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 45.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.41 %عند مستوى 35855 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشرات البورصة هبوط مؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو