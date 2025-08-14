49 % انخفاضا في أرباح "إعمار مصر" خلال النصف الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية تراجع أرباحها بنحو 48.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 3.91 مليار جنيه مقارنة بـ 7.64 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب البيان المرسل للبورصة، سجلت إيرادات الرشكة ارتفعا 65.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 9.29 مليار جنيه مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.



وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.







