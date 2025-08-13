كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الدواجن، الفول، والعدس، والعدس، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب استقرت بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

