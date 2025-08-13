إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والعدس والذهب يستقر

01:30 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الدواجن، الفول، والعدس، والعدس، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب استقرت بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض زيت عباد الشمس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن الذهب العدس
فيديو قد يعجبك:

الثانوية العامة

