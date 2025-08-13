بزيادة 44%.. أرباح " إي فاينانس" تقفز إلى 1.1 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2025، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 44% ليسجل 1.1 مليار جنيه تقريبًا، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 0.6 نقطة مئوية ليسجل 34.0% خلال نفس الفترة.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، ارتفعت فإن الإيرادات بمعدل سنوي 41.5% لتسجل 3.2 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء القوي لجميع الشركات التابعة.

وتابعت الشركة، أن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة سنوية 60.5 % لتسجل 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2025 ، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 5.9 نقطة مئوية ليسجل 50.1% خلال نفس الفترة.

وأوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس قدرتها على مواصلة مسيرة النمو، والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والاستراتيجية.

وأشار سرحان إلى أن استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على صعيد الإيرادات والربحية يعكس المردود الإيجابي لنموذج الأعمال الابتكاري والبنية الرقمية القوية التي تحظى بهما المجموعة في السوق المصري.

وأضاف سرحان أن المجموعة نجحت في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 41.5% لتسجل 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة على خلفية التوسع في قطاع خدمات الحوسبة السحابية سريع النمو، علاوة على الأداء القوي الإيرادات قطاع إدارة المعاملات خلال الفترة، بفضل ارتفاع تحصيلات الضرائب، وارتفاع أسعار خدمات التخليص الجمركي، والأداء المتميز الذي حققته المجموعة في تقديم حلول الدفع الرقمية المخصصة لقطاع السياحة.

وأكد سرحان، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الماضية مؤشرات واضحة على تحسن تدريجي، في ظل تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، واستقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب ارتفاع الطلب الكلي، مشيرًا إلى استمرار هذه التطورات الإيجابية حتى نهاية العام، وهو ما يتيح للمجموعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة مستندة إلى حلولها الرقمية الابتكارية، ومرونة نموذج أعمالها، وقوتها التشغيلية.

وفي قطاع السياحة، أشار سرحان إلى أن استثمارات المجموعة تواصل تحقيق نتائج متميزة في هذا القطاع، بفضل تواجدها الواسع الذي يغطي أكثر من 100 مزار سياحي، ووصول عدد السياح الوافدين إلى مصر مستوى قياسي بلغ 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2025.

وأعرب سرحان، عن اعتزازه بالنمو الذي تشهده الاستثمارات الواعدة للمجموعة في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها e-Tax، و eHealth حيث نجحت في التحول للمساهمة بقوة في ربحية المجموعة، مؤكدًا على ثقته في مساهمة Health في نمو إيرادات المجموعة من خلال الاستفادة من البنية الأساسية التكنولوجية لتعزيز نطاق عملياتها وقدرتها التشغيلية.

وأوضح سرحان، أن المجموعة تمضي قدمًا في إعادة هيكلة الشركات التابعة لها، بهدف تبسيط العمليات وترشيد التكاليف من خلال دمج خطوط التشغيل المتكاملة، والتخلص من البنية الأساسية التكنولوجية المكررة، وتعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين أنشطة المجموعة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وقوي.