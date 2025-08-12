لجذب الاستثمارات.. البورصة المصرية تتجه لدعم الشركات الناشئة بسوق مخصص

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن خطة لإنشاء سوق جديد مخصص للشركات الناشئة، بهدف تعزيز نموها وجذب استثمارات إليها.

وأوضح الشيخ في لقاء تلفزيوني على إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تأتي لملء فجوة بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن الشركات الناشئة، رغم طبيعتها الواعدة، غالبًا ما تفتقر إلى القوة المالية المستقرة.

وأكد الشيخ أن هذا النموذج معمول به في الأسواق العالمية والإقليمية، ويتمتع بضوابط خاصة تتناسب مع المخاطر المرتفعة لهذه الشركات، مثل قصر التداول على المستثمرين المؤهلين، مشيراً إلى أن البورصة تعمل حاليًا على وضع أفضل القواعد لهذا السوق الجديد بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

وتابع: تهدف البورصة من هذه الخطوة إلى بناء منظومة متكاملة تسمح للشركات بالنمو التدريجي، بداية من السوق الجديد للشركات الناشئة، مرورًا بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتهاءً بالسوق الرئيسي.

اقرأ أيضًا:

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات ومعاهد متبقية لطلاب الثانوية "أدبي"

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي

مفاجأة.. أماكن بالطب والصيدلة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025