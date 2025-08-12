موجة تخفيضات في سوق الأجهزة الكهربائية بالقاهرة تتراوح بين 5% و20%

تصوير وكتب- أحمد الخطيب:

شهدت محال ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية في القاهرة موجة تخفيضات واسعة على مختلف المنتجات بين 5% و20%، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى مواجهة الركود وتنشيط حركة البيع بالسوق المحلي. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في الأسواق عبر زيادة المعروض وتعزيز المنافسة الاقتصادية.

كان جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، قال لمصراوي في وقت سابق، إنه تم اتفاق بين ممثلين لاتحاد الصناعات وعدد من التجار على طرح تخفيضات جديدة استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، على أن يبدأ تفعيلها اعتبارًا من أمس الإثنين.

وأشار إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في طرح العروض، ما أتاح للتجار شراء البضائع بأسعار أقل وبيعها للمستهلك بأسعار مخفضة.

زيادة نسبة الخصومات بدعم من الشركات المصنعة

وخلال جولة ميدانية لـ"مصراوي" بعدد من المحال والمعارض، قال محمد البغدادي، صاحب أحد معارض بيع الأجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز، إن الخصومات تتراوح بين 15% و25%، بفضل العروض التي طرحتها شركات مثل زانوسي ووايت بوينت وفريش وشارب.

وأضاف أن المحل كان يقدم قبل المبادرة تخفيضات من 7% إلى 10% من هامش الربح، لكن دعم الشركات رفع النسبة بشكل واضح على مختلف الأجهزة الكهربائية.

تفاصيل الخصومات وأسعار الأجهزة بعد التخفيض

وقال محمد أحمد، مسؤول مبيعات بأحد فروع العربي جروب، بمنطقة المعادي: إن الخصومات الحالية تشمل العديد من الأجهزة المنزلية، وتصل إلى نحو 15% على موديلات مختلفة من الثلاجات والغسالات وسخانات المياه والشاشات والبوتاجازات والمراوح، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة تشهد تخفيضات تتجاوز 2000 جنيه.

أما محمود علوي، مسؤول المبيعات بأحد فروع العربي في منطقة شبرا، فقال: إن التخفيضات الحالية تشمل ثلاجات تورنيدو والغسالات، بالإضافة إلى عدد من الموديلات والماركات الأخرى، بنسبة تتراوح بين 5% و15% على بعض الأجهزة.

فعلى سبيل المثال، تبدأ عروض الثلاجات من الموديل سعة 296 لتر (بابين) الذي وصل سعره بعد الخصم إلى 16.499 جنيه بدلًا من 17 ألف جنيها، وصولًا إلى الثلاجة سعة 450 لترا بسعر 26.899 جنيه بدلًا من 30.075 جنيه.

وينطبق الأمر نفسه على الغسالات الأوتوماتيك سعة 8 كيلو التي انخفض سعرها إلى 9 آلاف جنيه بدلًا من 10.369 جنيه، وصولًا إلى الغسالات سعة 14 كيلو بسعر 47.899 جنيهًا بدلًا من 51 ألف جنيها.

وأشار محمد عز، أحد الوكلاء المعتمدين لشركة العربي بالشارع نفسه، إلى أن حالة الركود دفعت التجار منذ فترة إلى تقليل هامش الربح لمحاولة جذب المستهلكين، لكن التخفيضات الأخيرة من الشركات منحت دفعة أكبر لزيادة العروض. ولفت إلى أن الخصومات الحالية تشمل الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وبعض الشاشات، حيث تصل قيمة الخصم في بعض المنتجات إلى 2000 جنيه، مما يساهم في استمرار حركة البيع ومنع توقف السوق.

أما خالد المنوفي، أحد التجار بالمنطقة، فأوضح أن بعض المحال لم تحدّث أسعارها بعد، لكن من المتوقع أن تشمل الخصومات الجديدة خلال الأيام المقبلة معظم المعارض والوكلاء المعتمدين، بنسب تصل إلى 15، و20%.

وأكد أن التاجر يجمع بين التخفيض الذي يحصل عليه من الشركة وتخفيض إضافي يقدمه بنفسه للمنافسة وجذب الزبائن.

وقال محمد فوزي، أحد الوكلاء المعتمدين لدى شركة العربي جروب بمنطقة دار السلام، إن التجار الذين حدّثوا أسعارهم بعد المبادرة يقدمون خصومات تتراوح بين 10 و20%، موضحًا أن هذه المبادرة تفيد جميع الأطراف، إذ تعيد الثقة بين المستهلك والتاجر، وتساعد على تجنب خسائر الركود، خاصة وأن المستهلك عندما يجد فرق سعر يتراوح بين 500 و2000 جنيه يبادر بالشراء.

وفي السياق ذاته، أشار حازم عبده، وكيل معتمد بالعربي جروب، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة إلى أن العروض الحالية تشمل منتجات الشركات التي خفضت أسعارها مثل العربي، على علامات تجارية متعددة وتصل الخصومات فيها إلى 20%، مشيرًا إلى أن بعض الثلاجات يصل التخفيض فيها إلى 3000 جنيه، إضافة إلى الغسالات الأوتوماتيك وبعض الشاشات، وأن هذه العروض متاحة لدى المحال والوكلاء المعتمدين في مختلف المناطق.