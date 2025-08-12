كتب- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3050 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3921 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52286 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162609 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261429 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 3353 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





