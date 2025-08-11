كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول تعاملات مساء الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب العالمي قد تراجع بشكل مفاجئ بـأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52286 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162609 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261429 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15 % إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.