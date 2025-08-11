هل أثرت مبادرة خفض الأسعار على أسعار السلع بالأسواق؟.. الشُعب تجيب

كتبت- دينا كرم:

أكد عدد من مسؤولي الشعب بغرف القاهرة التجارية خلال حديثهم مع "مصراوي" تراجع أسعار بعض السلع خلال هذه الفترة تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخفض الأسعار بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرة وزير التموين والتجارة الداخلية.

أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما طرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لهذه المبادرة على أسعار السلع في الأسواق ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية.

الخضروات والفاكهة تنخفض حتى 25%

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن المبادرة تؤكد توافر كميات كبيرة من المعروض، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت في الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح بين 20% و25%..

وأضاف أن الشعبة تشارك في جميع المبادرات الحكومية عبر منافذ ثابتة ومتحركة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج ترفع التنافسية وتساهم في خفض الأسعار.

وأوضح أن دور المواطن مهم في ضبط السوق، من خلال الامتناع عن الشراء من التجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة، والبحث عن الأرخص، مما يجبر البائع المخالف على خفض الأسعار.

وأشار النجيب إلى أن بعض المناطق السياحية، مثل الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، تشهد أسعارًا أعلى، وهو ما يستدعي زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتطبيق المبادرة هناك.

اللحوم: انخفاض اللحوم 5% نتيجة ضعف القوة الشرائية

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار اللحوم شهدت انخفاض في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5% عقب عيد الأضحى، بسبب حالة الركود وسفر الكثير من المواطنين للمصايف، والمبادرة تساعد على الانخفاض بشكل أكبر.

وأضاف أن السوق بشكل عام يعاني من ضعف في حركة الشراء والبيع مما يدفع الجزارين لعمل عروض كل فترة تصل أحيانًا إلى تخفيض 20 جنيهًا في الكيلو.

وأوضح وهبة أن اللحوم سلعة سريعة التلف، لذلك يحرص التجار على بيعها بسرعة حتى لا تتعرض للتلف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن ضعف القوة الشرائية حاليًا يعد أحد أسباب تراجع الأسعار.

ذكر أن أسعار البلدي اللحوم البلدي تتراوح بين 400 و 450 جنيهًا للكيلو، والبرازيلي الحي يتراوح بين 350 و 400 جنيهًا، والسوداني والجيبوتي يبلغ سعر الكيلو نحو 320 جنيهًا، والبرازيلي المجمد يتراوح الكيلو بين 260 و 300 جنيهًا، والهندي المجمد يتراوح بين 200 و 250 جنيهًا

وأكد وهبة أن الأسعار مستقرة منذ عام عند نفس المستويات، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن زراعة الأعلاف محليًا بدلاً من استيرادها يمكن أن يحافظ على استقرار الأسعار أو يخفضها مستقبلًا.

الأجهزة الكهربائية تنضم للمبادرة

وكشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، عن اتفاق بين ممثلين لاتحاد الصناعات وعدد من التجار، على طرح تخفيضات جديدة استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، على أن يبدأ تفعيلها اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وأشار سدرة إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في طرح العروض، ما يتيح للتجار شراء البضائع بأسعار أقل وبيعها للمستهلك النهائي بأسعار مخفضة.

الأدوات الصحية: 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي

وقال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، إن المجموعة انضمت رسميًا إلى دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، استجابةً لتوجيهات الحكومة، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.

وأوضح بشاي في بيان صحفي اليوم، أن المجموعة قررت تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي (3/4 بوصة) بنسبة 6%، على أن يتم تطبيق التخفيض في جميع المنافذ والفروع المعتمدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.

اقرأ أيضًا:

بعد قفزات متتالية.. هل الفضة استثمار مربح للمصريين؟

نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 6 أشهر.. فما الأسباب؟

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستهدف نموًا 8% بنهاية العام الحالي

استجابة لمدبولي.. الأدوات الصحية: 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي