المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستهدف نموًا 8% بنهاية العام الحالي

قال تميم الضوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف تحقيق نموا يصل إلى نسبة 8% في صادرات القطاع بنهاية العام الجاري، وسط زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية المختلفة.

وأشار في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن مصر سجلت صادرات قياسية من الصناعات الغذائية بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بقيمة 1.059 مليار دولار بنسبة نمو 21%.

وتابع أن المجلس سيعمل أيضًا على زيادة الحصة السوقية للخضروات المحفوظة من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل التجارة، وحل مشكلات الشركات.

وتحتل مصر ثاني أكبر مصدر عالمي للخضروات المحفوظة حفظًا مؤقتًا لعام 2024 (مثل تلك المحفوظة بثاني أكسيد الكبريت أو في محلول ملحي، باستثناء الزيتون والخيار والفطر)، بحصة سوقية بلغت 15.4% من إجمالي الصادرات العالمية.

وأضاف الضوي، أن متوسط عدد الشركات الأعضاء في المجلس يبلغ نحو 650 شركة، تمثل أكثر من 90% من إجمالي صادرات القطاع الغذائي المصري، رغم أن بيانات الغرف الصناعية تشير إلى وجود نحو 28 ألف مصنع غذائي في مصر، مضيفًا أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوجد 3 آلاف شركة مصدرة.

وأوضح أن التحدي لا يكمن في حجم هذا العدد، وإنما في قدرات هذه الشركات على التوافق مع الاشتراطات الدولية.

وأضاف أن تسجيل عدد كبير من الشركات في المجلس لا يعني بالضرورة زيادة الصادرات العالمية، فقد يحدث تسجيل دون نمو فعلي، والعكس صحيح، إذ يمكن تحقيق زيادة في الصادرات من خلال الشركات القائمة التي تضخ استثمارات أكبر، وتمتلك خبرة في متطلبات الأسواق، وقدرات تسويقية أقوى من الشركات الصغيرة أو الجديدة.

وفيما يتعلق بالسوق الإفريقي، أوضح أن بعض هذه الأسواق تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وضعف القدرات الشرائية. كما أن بعض المنتجات المصرية، مثل الخضار المجمد، لا تناسب هذه الأسواق نظرًا لاعتماد العديد من الدول الإفريقية على إنتاجها الزراعي المحلي.

وبين أن هناك سلعًا مصرية تحقق رواجًا في إفريقيا، مثل السمن، والزيوت، والمكرونة، ومركزات الصلصة، والكاتشب، كونها سلعًا اقتصادية تحقق قيمة جيدة للمستهلك.

وفي المقابل، أوضح أن السوق السعودي يحقق لمصر عائدًا أسرع إذا تم تعزيز الحصة التصديرية إليه، مقارنة بمحاولة التوسع في عدد كبير من الأسواق دفعة واحدة. – كالسوق الأفريقي-.

و كما لفت إلى أن السوق الأمريكي يعد من أكثر الأسواق نموًا، إذ يستورد ما قيمته 210 مليارات دولار سنويًا، في حين أن إجمالي صادرات مصر الغذائية بلغ العام الماضي نحو 6.1 مليار دولار، أي ما لا يتجاوز 3% من حجم واردات الولايات المتحدة؛ بما يجعله سوقًا واعدًا لزيادة حجم صادراتنا به.

وسجلت حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة 230 مليون دولار؛ خلال أول 6 أشهر من العام الجاري؛ بقيمة نمو 74 مليون دولار؛ وفق تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأكد أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في السوق الأمريكي في وقت الحالي، إذ تفرض على صادراتها أقل رسوم جمركية مقارنة بدول العالم، بنسبة 10 % فقط.

