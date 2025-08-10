إعلان

من الغد.. تجار يخفضون أسعار الأجهزة لكهربائية من 5 لـ10%

05:09 م الأحد 10 أغسطس 2025

أسعار الأجهزة الكهربائية

كتبت- أمنية عاصم:

كشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن اتفاق جرى بين ممثلين لاتحاد الصناعات وعدد من التجار، على طرح عروض وتخفيضات جديدة في الأسعار، استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اجتماعًا موسعًا عُقد يوم الأربعاء 6 أغسطس بمحافظة الجيزة، بحضور محافظ الجيزة، ورئيس الغرفة التجارية، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الشعب التجارية، من بينها شعبة المواد الغذائية وشعبة الصيادلة وشعبة الأجهزة الكهربائية.

وأوضح سدره، أن التخفيضات المزمع تطبيقها ليست إلزامية على التجار أو المصنعين، وإنما تأتي في إطار مبادرات ودية، بحيث تراجع كل شركة أو تاجر حساباته ويقدم تخفيضًا قدر المستطاع، مشيرًا إلى أن النسب المتوقعة تتراوح بين 5% و10% كحد أقصى.

وفسر كلامه قائلًا : "لا يمكن مطالبة الشركات بالبيع بخسارة، خاصة مع عدم حدوث أي خفض في أسعار المحروقات أو الكهرباء أو التأمينات أو المواد الخام المستوردة، لكننا ندعو الجميع للتنازل عن جزء من هامش الربح، فمثلًا من يربح 10% يكتفي بـ6%. "

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن بدء تفعيل التخفيضات سيكون اعتبارًا من غدًا الاثنين، لافتًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في طرح العروض، وهو ما سيتيح للتجار شراء البضائع بأسعار أقل، وبالتالي بيعها للمستهلك النهائي بأسعار مخفضة.

أسعار الأجهزة الكهربائية خفض أسعار الأجهزة الكهربائية جورج سدرة
الثانوية العامة

