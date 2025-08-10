إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض واللحوم والذهب يستقر

01:38 م الأحد 10 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والبلطي، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

البيض اللحوم الذهب الدواجن
