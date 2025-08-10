كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، والأرز السائب، و الدقيق، والجبن الأبيض، واللبن السائب، والبيض البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمسلي الصناعي، والأرز المعبأ، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.42 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.28 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.08 جنيه، بتراجع 3.64 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.7 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.2 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.41 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.73 جنيه، بتراجع 1.88 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.59 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 112.02 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 374.78 جنيه، بتراجع 28.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.94 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.82 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 57.32 جنيه، بزيادة 7.32 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 116.55 جنيه، بتراجع 4.2 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.33 جنيه، بزيادة 23.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.21 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 110.62 جنيه، بزيادة 3.32 جنيه.