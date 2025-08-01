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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والذهب وانخفاض البيض

01:37 م الجمعة 01 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم:

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والزيت، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-8-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

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