ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، بينما تراجعت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات، و11 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 23 و35 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.