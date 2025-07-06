سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 يوليو 2025

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5276 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5324 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4658 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3993 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37264 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.