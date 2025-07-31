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انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:36 ص الخميس 31 يوليه 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والتفاح، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات، و15 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بزيادة جنيهين.





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