كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والطماطم، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط 60 جنيهًا بمنتصف تعاملات الاثنين