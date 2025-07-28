كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 28-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3066 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163493 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.