خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والزيت، والذهب، خلال تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بمنتصف تعاملات السبت