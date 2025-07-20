كتبت- دينا كرم:

تمكنت الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من ضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين بإحدى محطات الوقود بالإسكندرية بإجمالي قيمة تزيد على 432 مليون جنيه جُمعت للتصرف فيها بشكلٍ غير مشروع.

وأضاف البيان الصادر من وزارة البترول اليوم، أنه تم تحرير محضر من مباحث التموين، لتوجيهه لنيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى محطات الوقود، في أبنوب بأسيوط بالتنسيق مع مسئولي المحافظة، والتي ضُبطت أثناء بيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء.

وكشفت الحملة مخالفاتٍ تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين بعددٍ من محطات الغربية والبحيرة ودمياط، وحُرزت المسدسات المضبوطة تمهيداً لإعادة معايرة الطلمبات بمعرفة هيئة الدمغة والموازين.

ويأتي هذا ضمن ما أعلنت عنه الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، وشملت الحملة 11 محطة وقود تابعة لشركات التسويق المختلفة في 8 محافظات هي المنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط.