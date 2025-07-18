كتبت- دينا كرم:

قام كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا " التابع لشركة جاسكو، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي لضخ الغاز لقطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية.

و استعرض الوزير مع ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، وفريق عمل مركز "ناتا"، خطة التشغيل اليومية وموقف ضخ الغاز عبر الشبكة القومية، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة بمينائي سوميد وسونكر، والتي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وتقوم بإعادة تغييزه وضخه في الشبكة.

كما اطلع الوزير على عرض تفصيلي حول سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية والمناورات التشغيلية المعدة لمواجهة حالات الطوارئ، بما يضمن استدامة ضخ الغاز الطبيعي دون انقطاع، خاصة مع تزايد الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.