وزير البترول يبحث مع وفد "آسيا بوتاش" الصينية فرص الاستثمار في التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع وفد رفيع المستوى من شركة "آسيا بوتاش" الصينية، فرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في إطار فاعليات منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، وضم الوفد كلاً من يو باوليه، نائب رئيس الشركة، و ليو شياويانج، مدير الاستثمار، وتان شينجسان، مدير الشئون الإدارية، وتشانج جوانجوي، مهندس جيولوجي.

واستعرض الوفد استراتيجية الشركة، التي تضخ استثمارات تُقدَّر بحوالي 2.7 مليار دولار في صناعة البوتاس، مشيرين إلى اهتمام "آسيا بوتاش" بالاستثمار في السوق المصري، لما تمتلكه مصر من احتياطيات واعدة من الفوسفات والبوتاس، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد.

وأكد كريم بدوي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات الصينية التي تعمل بنجاح في السوق المصري فى مختلف المجالات.

وأوضح أن قطاع التعدين في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة، في ظل توافر البنية التحتية واللوجستية المؤهلة، إضافة إلى أن مصر تُعد بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح جذب الخامات وتصنيعها محليًا لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق عائد اقتصادي مشترك.

كما أشار الوزير إلى اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الخضراء، مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركاء دوليين لديهم الخبرة والقدرات التمويلية والتكنولوجية.