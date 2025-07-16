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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 يوليو 2025

03:11 م الأربعاء 16 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5284 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5329جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4662 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3996 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37303 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.


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