إعلان

وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز

10:44 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (4)
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (5)
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (1)
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (7)
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (6)
  • عرض 7 صورة
    وزير البترول يتفقد مينائي سوميد وسونكر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حالياً.

وبحسب بيان الوزارة اليوم يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف.

وتصل الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بمينائي سوميد وسونكر إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير البترول الغاز وحدات التغييز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة