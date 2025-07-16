كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حالياً.

وبحسب بيان الوزارة اليوم يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف.

وتصل الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بمينائي سوميد وسونكر إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب.