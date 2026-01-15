إعلان

التضامن: أكثر من مليون أسرة صرفت دعم "تكافل وكرامة" عن يناير حتى الآن

كتب : دينا خالد

04:05 م 15/01/2026

الدكتورة مايا مرسي

تتابع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات انتظام صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يناير، حيث بدأت عمليات الصرف صباح اليوم الخميس لـ4.7 مليون أسرة.

وصرف حتي منتصف اليوم الأول لعمليات الصرف ما يزيد على مليون أسرة بقيمة مسحوبات نقدية تصل إلى 805,126,901 جنيها، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

ويتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك وماكينات نقاط البيع بمكاتب البريد المصري المنتشرة علي مستوى الجمهورية،كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

