شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب : أحمد الجندي

04:01 م 15/01/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الجمعة 16 يناير 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه ستكون هناك شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة الثانية فجراً إلى الساعة العاشرة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس الشبورة شبورة مائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

