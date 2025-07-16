كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأربعاء 16-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3107 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3995 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5326 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53260 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165638 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 3340 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.