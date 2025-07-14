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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يوليو 2025

03:06 م الإثنين 14 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5318 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5364 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4693 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4023 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37548 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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