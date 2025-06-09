سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 9-6-2025، عند نفس مستواه بالأمس خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3106 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5325 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165607 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 3322 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.