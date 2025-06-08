كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 3106 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 3994 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165607 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 3310 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.