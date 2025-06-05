خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن وحديد عز وارتفاع الذهب
كتبت- منال المصري:
انخفضت أسعار الدواجن، وحديد عز خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :
ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 5-6-2025
تراجع الأرز المعبأ.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
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