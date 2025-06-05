إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن وحديد عز وارتفاع الذهب

01:01 م الخميس 05 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:
انخفضت أسعار الدواجن، وحديد عز خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 5-6-2025

تراجع الأرز المعبأ.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب بمصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات أسعار السلع الأساسية سعر الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟