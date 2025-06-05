كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3136 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4032 جنيهًا للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4705 جنيهات للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5377 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167224جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 3375 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج الساعة.