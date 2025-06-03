كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 3-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3137 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4033 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4705 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5378 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53780 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167256 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 3362 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.