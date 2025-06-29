كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 29-6-2025، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3067 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3943 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5258 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52580 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163523 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 262900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61% إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





