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خريطة الأسعار اليوم: استقرار البيض والدواجن وانخفاض الذهب

01:49 م الجمعة 27 يونيو 2025

أسعار الطماطم والبطاطس

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خريطة الأسعار اليوم: استقرار البيض والدواجن وانخفاض الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، فيما استقرت أسعار البيض، والدواجن، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البطاطس أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم أسعار مواد البناء أسعار الأسماك
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