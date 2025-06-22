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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

09:19 ص الأحد 22 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:


ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3193 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4106 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4790 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5474 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170241 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


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