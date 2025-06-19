كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات جلسة اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3190 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4101 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4800 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5468 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170054 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 3364 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.