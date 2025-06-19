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ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

01:18 م الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة ببداية التعاملات جلسة اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 3200 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4800 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5485 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170583 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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