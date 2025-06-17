هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3207 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4123 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4810 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5497 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38480 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170956 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 3393 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.