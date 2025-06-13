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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

03:15 م الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والعدس، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار العدس والمكرونة وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

قفز 87 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السمك سعر الذهب
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