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بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب عالميا يتجاوز 3400 دولار

01:45 م الجمعة 13 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.10%، ليصل إلى نحو 3423 دولارًا للأوقية (والأوقية تعادل نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعدت أسعار الذهب مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران.

وزاد سعر الذهب بنحو 32 دولارًا مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل أمس 3391 دولارًا للأوقية، بينما وصل حاليًا إلى 3423 دولارًا للأونصة.

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