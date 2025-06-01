كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.60 % عند مستوى 32500 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.61%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 14.35مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 19.20 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.62% عند مستوى 32696 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.