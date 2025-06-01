إعلان

مبيعات محلية وعربية تهبط بالمؤشر الرئيسي بختام أولى جلسات الأسبوع

03:10 م الأحد 01 يونيو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.60 % عند مستوى 32500 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.61%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 14.35مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 19.20 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.62% عند مستوى 32696 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية