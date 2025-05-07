

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5566 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4870 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3247 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2319 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 173114 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38960 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.77% إلى نحو 3393 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.